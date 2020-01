Znani włoscy dziennikarze jak Fabrizio Romano czy Gianluca Di Marzio podawali, że AC Milan dostanie za Krzysztofa Piątka 27-28 mln euro plus ewentualne bonusy. "Bild" ma jednak nieco inne informacje i pisze o kwocie w wysokości 22 mln plus bonusy. Piątek ma podpisać kontrakt do 2025 roku. - Juergen Klinsmann ma niesamowite szczęście - piszą Niemcy, jako że Hertha ma ogromny problem ze strzelaniem goli. Jego ekipa zdobyła tylko 24 bramki, a transfer Polaka ma być rozwiązaniem niemocy strzeleckiej.

REKLAMA

Tłumaczymy, dlaczego Milan chce sprzedać Krzysztofa Piątka:

Krzysztof Piątek całkowicie zawodzi w tym sezonie w Milanie. Za nami 21 kolejek ligi włoskiej, a napastnik ma na swoim koncie zaledwie cztery bramki, z czego aż trzy z rzutów karnych. Sytuację Polaka w Milanie pogorszył fakt, że w styczniu na San Siro trafił Zlatan Ibrahimović. Hertha zajmuje 13. miejsce w Bundeslidze, po 19 kolejkach ma zaledwie 22 punkty.

Napastnikiem reprezentacji Polski interesowały się również takie kluby jak Tottenham Hotspur, Sevilla czy Chelsea, ale oba zespoły odstraszyły wymagania Milanu - Włosi nie chcieli wypożyczać Piątka, tylko go sprzedać, by odzyskać jak najwięcej pieniędzy (rok temu przeszedł z Genoi za 33 mln euro plus bonusy).