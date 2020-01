Paco Alcacer trafił do Borussii Dortmund z FC Barcelony latem 2018 roku. Wejście do nowego klubu miał piorunujące, ale łącznie rozegrał w niemieckim klubie 47 spotkań (2454 minut), w których strzelił 26 goli i miał cztery asysty. W tym sezonie stracił zaufanie trenera Luciena Favre'a - rozegrał tylko 15 spotkań (820 minut), w których zdobył siedem bramek i miał dwie asysty.

Fenomenalne wejście Erlinga Haalanda w Borussii Dortmund:

Zimą Borussia ściągnęła rewelacyjnego Erlinga Haalanda (w dwóch pierwszych meczach przebywał na boisku przez 60 minut i strzelił aż pięć goli), dlatego klub pozwolił Alcacerowi na transfer. Hiszpan mógł wrócić do Valencii, ale ten transfer upadł, jako że Rodrigo ostatecznie nie przeszedł do FC Barcelony. Wobec tego Alcacer przejdzie do Villarrealu za 23 miliony euro, gdzie zastąpi Toko Ekambiego (odszedł do Olympique Lyon). W nowym klubie będzie walczył o miejsce w składzie z Carlosem Bakką i Gerardem Moreno, a oficjalnie potwierdzenie transferu powinno nastąpić jeszcze w czwartek.

Alcacer regularnymi występami chce zapewnić sobie miejsce w kadrze Hiszpanii na Euro 2020 - rywalami ekipy Luisa Enrique będą Polacy, Szwedzi oraz drużyna z barażów.