koenzymq10 6 minut temu 0

Boateng jest stary, ociężały, powolny, zawala dużo w obronie. trzymają go na siłę niczym wenus z milo. i do tego Boa jest agresywny, chyba nawet mial sprawe za pobicie żony. bayern powinien odeslac go do domu starców a kupić młodego i chetnego i odchować.