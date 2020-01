Bayern Monachium wciąż poszukuje bocznego obrońcy. Kilka dni temu co prawda wypożyczył do końca sezonu Alvaro Odriozolę z Realu Madryt, ale hiszpańskie źródła podają, że chciałby innego piłkarza Królewskich - Achrafa Hakimiego, który obecnie też przebywa na wypożyczeniu. Do końca sezonu jest piłkarzem Borussii Dortumund.

REKLAMA

Do tej pory wiele wskazywało, że po zakończeniu sezonu szefowie dortmundczyków zdecydują się na wykupienie Hakimiego. Do transferu definitywnego marokańskiego obrońcy może jednak nie dojść. A przynajmniej nie z udziałem Borussii, bo dziennik "Marca" niedawno poinformował, że sprowadzeniem 21-latka bardzo zainteresowany jest Bayern.

Wspaniałe gole Lewandowskiego i wielkie emocje. Pamiętasz ten mecz?

Agent Hakimiego chwali Bayern Monachium. "Na razie nikt się z nami nie kontaktował"

Szefowie mistrzów Niemiec mają być pod wrażeniem gry defensywnej i ofensywnej Hakimiego, który mógłby rozwiązać problemy zespołu na lewej obronie. - Bayern to wielki klub, ale na razie nikt z nami się nie kontaktował - mówi agent piłkarza Alejandro Camano.

Hakimi w tym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zaliczył tyle samo asyst. Portal transfermarkt.de wycenia jego wartość na 45 mln euro. Kiedy dwa lata temu przechodził do Borussii, wyceniany był na 7,5 mln euro.