Do końca okna transferowego w większości europejskich lig pozostało niewiele czasu. W Niemczech okno zamknie się 31 stycznia, ale Bayern Monachium liczy jeszcze na jedno duże wzmocnienie.

Znana francuska gazeta poinformowała, że mistrzowie Niemiec będą chcieli sprowadzić Francuza - Thomasa Lemara. Mistrz świata rozczarowuje w stolicy Hiszpanii. 24-letni Francuz w tym sezonie zagrał w 21 meczach, ale nie strzelił ani jednego gola. - Władze Bayernu monitorują sytuację pomocnika. Bayern gra na czas, żeby obniżyć cenę za Francuza" - pisze "France Football". Niemcy nie chcą płacić 60 milionów euro i prawdopodobnie czekają na ostatnie godziny okienka by zmusić Atletico do zaakceptowania niższej oferty.

Diego Simeone: Thomas Lemar nie spełnił oczekiwań

Przed sobotnim spotkaniem z Levante trener Atletico Diego Simeone skomentował sytuację Lemara: Fakty mówią same za siebie. Nie był w stanie pokazać wszystkich swoich zalet. Za każdym razem, gdy był dostępny, próbowałem mu dawać szanse. Byłem entuzjastą jego talentu. Nie spełnił oczekiwań. Trudno powiedzieć, czy u nas zostanie.

Lemar został wykupiony przez Altetico dwa lata temu z Monaco za 72 mln euro (to drugi najdroższy piłkarz w historii madryckiego klubu po Joao Feliksie). W 64 meczach drużyny Simeone strzelił trzy gole i miał sześć asyst. Teraz może przenieść się do Tottenhamu, który jest nim zainteresowany. Do Atletico zaś miałby przejść z PSG Edinson Cavani.