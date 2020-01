Marcin Kamiński po raz pierwszy od czasu koszmarnej kontuzji pojawił się na boisku. W poniedziałek 28-latek odbył indywidualne zajęcia z trenerem Martinem Franzem. O całym zdarzeniu poinformował jego klub na oficjalnym profilu na Twitterze.

Marcin Kamiński przed meczem z Austrią

Kamiński wznowił treningi po półrocznej przerwie

Polski obrońca w lipcu 2019 roku doznał zerwania więzadeł krzyżowych przednich w prawym kolanie w 30. minucie podczas wygranego 2:1 pierwszego spotkania ligowego z Hannoverem 96.

Trener VfB Stuttgart, Pellegrino Matarazzo spodziewa się powrotu Kamińskiego na boisku za około 4-6 tygodni.

Aktualnie klub 28-latka zajmuje trzecie miejsce w drugiej lidze z 31 punktami i traci tylko trzy do lidera, Arminii Bielefeld. Wszystko wskazuje na to, że VfB Stuttgart do końca sezonu będzie walczył o awans do niemieckiej ekstraklasy.

Marcin Kamiński gra w w zespole z Mercedes-Benz Arena od 2016 roku z roczną przerwą, kiedy to był wypożyczony do Fortuny Duesseldorf w sezonie 2018/19. W sumie zagrał w barwach Stuttgartu w 24 ligowych meczach. W reprezentacji Polski ma na koncie siedem spotkań, a ostatnie 11.09.2018 roku w meczu z Irlandią (1:1).

