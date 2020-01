Była szósta minuta meczu na Allianz Arenie, gdy do dośrodkowania z prawej strony boiska niepewnie wyszedł Markus Schubert. Bramkarz Schalke zbił piłkę pod nogi Ivana Perisicia, który podał do Roberta Lewandowskiego, a ten mocnym strzałem z bliska dał Bayernowi prowadzenie 1:0.

Dla Polaka był to dziewiąty mecz z rzędu z golem przeciwko Schalke. Tym samym Lewandowski wyrównał rekord Klausa Fischera. Legendarny niemiecki napastnik w latach 1969-1974 strzelał gole w dziewięciu meczach z rzędu przeciwko VfB Stuttgart.

Bayern zdemolował Schalke

Był to jednak tylko początek znakomitego meczu Bayernu, w którym mistrzowie Niemiec zdeklasowali Schalke. Już w 37. minucie powinno być 2:0. Powinno, jednak po ładnej akcji Benjamina Pavarda i Leona Goretzki oraz golu Lewandowskiego, sędzia odgwizdał spalonego.

To, co nie udało się Polakowi, tuż przed przerwą udało się Thomasowi Muellerowi. Z prawej strony dośrodkował Perisić, głową zgrał Goretzka, a Mueller z bliska podwyższył na 2:0. Pięć minut po przerwie było już 3:0. Goretzka najpierw został zablokowany przez rywala, jednak przy jego ekwilibrystycznej poprawce Schubert był bez szans.

W 58. minucie Lewandowski do gola dołożył asystę. Polak pobiegł z piłką kilkanaście metrów, w polu karnym ograł przeciwnika i podał na pustą bramkę do Thiago, który z bliska strzelił czwartego gola dla mistrzów Niemiec. W końcówce wyniku meczu ustalił Serge Gnabry. Niemiec dośrodkował z lewej strony, a Schubert tak nieudolnie wyszedł do piłki, że wbił ją do własnej bramki. Gol został zapisany jednak Gnabry'emu, bo piłka po jego zagraniu leciała w bramkę.

Po 19 kolejkach niemieckiej Bundesligi Bayern zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 39 punktów. Mistrzowie kraju tracą punkt do prowadzącego w tabeli RB Lipsk. Schalke, z 33 punktami, jest na piątej pozycji. Kolejny mecz Bayern zagra w sobotę, gdy na wyjeździe zmierzy się z Mainz. Dzień wcześniej, też na wyjeździe, Schalke zagra z Herthą.