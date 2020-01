Union wygrał 2:0, po bramkach Nevena Suboticia i Marcusa Ingvartsena. Jednak to Augsburg zdecydowanie częściej atakował w sobotnim meczu. Goście mieli aż 25 sytuacji podbramkowych, czyli dwa razy więcej, niż zespół Polaka. Ale w dużej mierze to właśnie dzięki Rafałowi Gikiewiczowi Union po raz piąty w tym sezonie nie stracił bramki. Polak obronił aż siedem strzałów. Z kolei w statystyce czystych kont tylko Manuel Neuer, z Bayernu Monachium, ma lepszy bilans od Gikiewicza. Niemiec sześć razy zagrał na zero z tyłu.

Kapitalny występ Polaka skomentował na Twitterze jego klub. - What's Polish for THE FUCKING BOSS ["Jak jest po polsku pie*** szef?!"- red] - czytamy na koncie Unionu.

Bundesliga. Gikiewicz zatrzymał pseudokibiców Unionu [WIDEO]

Po 19 kolejkach ligi niemieckiej Union ma 23 punkty i zajmuje 11. pozycję. Liderem jest RB Lipsk, a Augsburg jest dwunasty. W przyszły weekend drużynę Gikiewicza czeka trudne zadanie, bo zagrają na wyjeździe z Borussią Dortmund.