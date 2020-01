eurotram 2 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Boszzzzz... Co za skąpe debile; a raczej należałoby napisać,że to rzadko widziany przykład "głupiego skąpstwa"; nie na darmo się mówi,że Monachium to taki "niemiecki Kraków" (albo że Kraków to takie "polskie Monachium". Jak u nas krakusy: krakus nie rozpozna potrzeby wydania dużej kasy na rozsądny cel nawet gdyby podeszła i kopnęła go w d...; on zawsze będzie widział jedynie,że to "duża kasa" :(