20. bramkę w tym sezonie ligowym strzelił w niedzielę Robert Lewandowski (można ją zobaczyć w poniższym materiale wideo). Polski napastnik pewnie wykorzystał rzut karny w spotkaniu wyjazdowym z Herthą Berlin, wygranym przez Bayern Monachium 4:0. Polak mógł swój występ zakończyć z dwoma trafieniami, ale jego bramka zdobyta strzałem głową została nieuznana - 31-latek wytrącił bowiem piłkę z rąk bramkarza rywali.

REKLAMA

Bayern pokonał Herthę. Robert Lewandowski strzela karnego

Zmiany w klasyfikacji Złotego Buta. Robert Lewandowski traci trzy gole do lidera

Bramka strzelona w pierwszym meczu ligowym Bayernu w 2020 roku sprawiła, że Lewandowski utrzymał pozycję w czołówce klasyfikacji najlepszych strzelców czołowych lig Europy. Polak zajmuje w niej drugie miejsce wspólnie z Timo Wernerem, który także ma na koncie 20 bramek. Napastnik RB Lipsk z Lewandowskim konkuruje nie tylko w walce o Złotego Buta, ale także o tytuł króla strzelców ligi niemieckiej.

W topowych ligach europejskich jest jednak jeden zawodnik mający na koncie więcej bramek, niż Lewandowski i Werner. To Ciro Immobile, który w sobotnim meczu Lazio z Sampdorią (5:1) strzelił hat-tricka. To w dużej mierze dzięki niemu Rzymianie utrzymują fantastyczną serię 11 zwycięstw z rzędu. 29-latek w 19 meczach tego sezonu Serie A strzelił już 23 gole. Do tego dołożył dwa trafienia w czterech występach w Lidze Europy.

Klasyfikacja Złotego Buta:

1. Ciro Immobile (Lazio Rzym) - 23 gole

2. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 20

2. Timo Werner (RB Lipsk) - 20

4. Jamie Vardy (Leicester City) - 17

5. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 16

6. Sergio Aguero (Manchester City) - 15

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE