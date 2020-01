Robert Lewandowski strzelił gola z rzutu karnego, a Bayern Monachium rozbił Herthę Berlin 4:0 w pierwszym meczu po zimowej przerwie. Dla Polaka był to pierwszy mecz po operacji przepukliny, co docenili niemieccy dziennikarze. - Robert Lewandowski jest absolutnym profesjonalistą. W 2020 roku znów może zostać maszyną do strzelania goli - komentuje portal tz.de, od którego Lewandowski dostał ocenę '2', gdzie '1' to klasa światowa, a '6' występ poniżej krytyki.

- Robert Lewandowski udowodnił, że jest klasowym piłkarzem. Świetnie strzela, ale też utrzymuje piłkę tyłem do bramki. W drugiej połowie dwa razy trafił do siatki, ale jeden gol nie został uznany. Później zamienił rzut karny na gola - docenia portal goal.com. W tym serwisie Polak dostał ocenę '2,5' za grę przeciwko Hercie Berlin.

Portal sport.de zauważa z kolei dobre przygotowanie Lewandowskiego do rundy wiosennej. Jego dynamikę i wymienność pozycji. - Często zmieniał pozycje, był cały czas w ruchu i powodował niepokój w drużynie Herthy Berlin. Początkowo nie stwarzał zbyt wielu sytuacji, czasem ich nie wykorzystywał, ale strzelił gola z rzutu karnego - komentują niemieccy dziennikarze.

Robert Lewandowski strzelił w tym sezonie 20 goli w Bundeslidze. Tyle samo trafień ma Timo Werner z RB Lipsk. Bayern Monachium zajmuje drugie miejsce w lidze niemieckiej, do lidera z Lipska traci cztery punkty.

