lubicz56 pół godziny temu

Tylko spokojnie. Haaland jest z cala pewnościa wielkim talentem ale czy rzeczywiście wyrośnie na wielkiego, światowego formatu napastnika to czas dopiero pokaze. Wczoraj cala Borussia pracowala na niego a druga bramka zostala mu wrecz podarowana przez Hazarda. Oczywiście Haaland wchodzi genialnie szybko w uliczke miedzy dwoch obrońców ale to tez tylko kwestia ustawienia linii obrony. Przy zmianie z obrony strefa na indywidualne krycie i to z obrońcami wiekszego formatu nie dysponuje Augsburg, moze to juz wygladać zupelnie inaczej.