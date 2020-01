W pierwszej połowie zdecydowaną przewagę mieli piłkarze Bayernu Monachium. Nie przełożyło się to jednak na gole. Najlepszą okazję w 25. minucie miał Robert Lewandowski. Polski napastnik przepchnął w polu karnym Boyatę i wyszedł sam na sam z Jarsteinem. Piłka po jego strzale o centymetry minęła bramkę gospodarzy. W pierwszej części bramkarza Herthy próbowali również pokonać Coutinho i Perisić, a także Lewandowski uderzeniem głową. Wszystkie te strzały trafiały wprost w Jarsteina.

Od początku drugiej połowy nasiliły się ataki Bayernu. Równo po godzinie gry Bayern objął prowadzenie. Thomas Mueller wykorzystał świetne zgranie piłki głową Perisicia i pewnym strzałem w środek bramki pokonał Jarsteina. Trzy minuty później do bramki trafił Robert Lewandowski. Sędzia jednak gola nie uznał. Polak niesamowicie wysoko wyskoczył do dośrodkowanej z prawej strony piłki i wybił ją głową z rąk bramkarza Herthy. Arbiter po obejrzeniu powtórki, odgwizdał faul na Jarsteinie.

Co nie udało się w 63. minucie, udało się dziesięć minut później. Sędzia podyktował rzut karny dla Bayernu po faulu na Leonie Goretzce. Do rzutu karnego podszedł Robert Lewandowski i pewnym strzałem pokonał Jarsteina. Trzy minuty później Bayern prowadził już trzema golami. Kapitalnym uderzeniem z dziesięciu metrów popisał się Thiago Alcantara. Piłka po jego strzale odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do siatki. Gospodarzy w 83. minucie dobił Ivan Perisić. Chorwat wykorzystał świetne dośrodkowanie Thomasa Muellera i strzałem głową podwyższył na 4:0.

Bayern Monachium wiceliderem Bundesligi

Bayern Monachium z 36 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli Bundesligi i ma cztery punkty straty do RB Lipsk. Hertha jest czternasta. W następnej kolejce piłkarze Hansiego Flicka zagrają u siebie z Schalke 04. Po 18 kolejkach liderami strzelców Bundesligi z dwudziestoma golami są Robert Lewandowski i Timo Werner.