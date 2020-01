Ivan Perisić został latem wypożyczony do Bayernu Monachium w trybie awaryjnym, gdy żaden z planów transferowych działaczy klubu mistrza Niemiec nie wypalił. Chorwat trafił do Bawarii na roczne wypożyczenie z możliwością wykupienia go z Interu Mediolan za 20 milionów euro. Działacze mistrza Niemiec zdecydowali jednak, że nie skorzystają z tej opcji.

Chorwat nie mógł liczyć na wiele w trakcie obecności w klubie Niko Kovaca. Były szkoleniowiec decydował się jedynie na wpuszczanie Perisicia z ławki rezerwowych. Szczęśliwie dla niego, Kovac został zwolniony, a Flick zdecydowanie częściej stawiał na Chorwata, dzięki czemu sześciokrotnie zdobył bramkę, a także zanotował sześć asyst.

Pomimo takich liczb, "Bild" informuje, że Bayern podjął decyzję, aby nie wykupić Perisicia z Interu Mediolan. Wszystko z powodu planów transferowych działaczy mistrza Niemiec, którzy chcą zapłacić wiele milionów za pozyskanie Kaia Havertza i Timo Wernera. Istnieje także duża szansa na wykupienie Philippe Coutinho, który podobnie jak Perisić na razie jest wypożyczony do drużyny z Monachium.