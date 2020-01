Reklama. Robert Lewandowski poprowadzi Bayern do zwycięstwa? Możesz zarejestrować się i zagrać poniższe kursy na Betclic.pl

Bayern Monachium zagra w niedzielę z Herthą Berlin (godz.15.30). Dla mistrzów Niemiec będzie to pierwszy mecz w Bundeslidze po zimowej przerwie, dla Roberta Lewandowskiego pierwszy po zabiegu przepukliny. Polak przeszedł go tuż po meczu z Wolfsburgiem, nie poleciał na zimowe zgrupowanie do Kataru, ale już jest gotowy do gry!

- Robert jest absolutnym profesjonalistą. Dobrze pracował indywidualnie w Monachium, kiedy byliśmy w Doha. Nie odczuwa żadnego bólu, nie miał problemów w czasie treningów i to jest najważniejsze. Jest gotowy prawie na sto procent, może zagrać - potwierdził Hans-Dieter Flick, trener Bayernu Monachium.

Bayern Monachium zajmuje trzecie miejsce w Bundeslidze, do liderującego RB Lipsk traci cztery punkty. Celem drużyny Flicka jest oczywiście mistrzostwo, ale do tego potrzebny jest dobry start po zimowej przerwie. - Musimy dobrze zacząć tę część sezonu, to ważne. Mamy trudny terminarz i od początku potrzebujemy jakości w grze - zaapelował do piłkarzy szkoleniowiec Bayernu.

