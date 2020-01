Juergen Klinsmann objął funkcję trenera Herthy Berlin w listopadzie 2019 roku. W najbliższą niedzielę miał poprowadzić berliński klub w starciu z Bayernem Monachium, jednak nie jest pewne, czy 55-latek będzie mógł zasiąść obok swoich piłkarzy na ławce rezerwowych. Jak poinformował "Bild", licencja trenerska byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec i USA właśnie straciła ważność, a jej odnowienie może zająć nawet kilka tygodni.

Juergen Klinsmann bez licencji trenerskiej! Kto poprowadzi Herthę w meczu z Bayernem?

Klinsmann został zobowiązany przez władze niemieckiej ekstraklasy (DFL) do okazania ważnej licencji przed startem rundy wiosennej. Termin upłynął we wtorek. - Pytanie o to, kto poprowadzi Herthę w spotkaniu z Bayernem wciąż pozostaje otwarte - czytamy w "Bildzie".

Klinsmann uzyskał uprawnienia trenerskie w 2000 roku. Powinien odnawiać je co 3 lata, jednak w ostatnich, intensywnych dla niego miesiącach kompletnie o tym zapomniał. - Gdy w listopadzie wsiadałem do samolotu do Berlina, nie sądziłem, że będę potrzebował licencji - nie było jeszcze tematu mojego zatrudnienia w Herthcie (początkowo Niemiec miał zostać jedynie członkiem zarządu klubu ze stolicy - red.). W trakcie świąt po prostu zapomniałem o tych dokumentach, a obecnie w naszym domu w USA nie ma nikogo, bowiem żona wyjechała do studiującej córki. Jestem w trakcie kompletowania wszelkich wymaganych dokumentów - tłumaczył w rozmowie z "Bildem" Klinsmann.

Szef akademii Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) Tobias Haupt zapowiedział, że Klinsmann może odnowić licencję poprzez udział w międzynarodowym kongresie trenerów, który odbędzie się w Moguncji. Problem w tym, że konferencję zaplanowano dopiero na luty.

Mecz Herthy z Bayernem rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15:30. Po 17 kolejkach zespół Klinsmanna zajmuje 12. w tabeli Bundesligi.

