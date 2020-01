Reklama. Możesz zarejestrować się i zagrać poniższe kursy na Betclic.pl:

Półtora roku temu "Bild" twierdził, że Bayern pożegna się ze sponsoringiem Audi i podpisze kontrakt z marką BMW. Okazuje się jednak, że były to tylko plotki. Choć poprzednia umowa Audi z Bayernem obowiązywała do 2025 roku, to obie strony już teraz postanowiły przedłużyć kontrakt o kolejne cztery lata. Do tej pory Bayern inkasował 35 mln euro rocznie na mocy współpracy. Nowy kontrakt zapewni im niemal pół miliarda euro, czyli około 50 mln za sezon. Audi współpracuje z Bayernem już od 2002 roku, z kolei od dziewięciu lat Audi jest także akcjonariuszem klubu.

- Jestem szczęśliwy z wczesnego przedłużenia współpracy z Audi. Dla Bayernu umowa ta stanowi istotny strategiczny krok w przyszłość. Bayern i Audi współpracują od ponad półtora dekady w sposób, który jest godny zaufania, szczery i korzystny dla obu stron. Teraz to już pewne, że nasza współpraca będzie kontynuowana przez prawie 10 kolejnych lat - oświadczył podekscytowany Karl-Heinz Rummenigge, prezes Bayernu.