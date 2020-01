Niemieckie media podają, że Thomas Mueller może zagrać na IO w Tokio, które rozpoczną się 24 lipca i potrwają do 9 sierpnia 2020 roku. Stefan Kuntz, trener młodzieżowej reprezentacji Niemiec, rozważa powołanie doświadczonego piłkarza do swojego zespołu. Co prawda w turnieju mogą grać głównie zawodnicy urodzeni po pierwszym stycznia 1997 r., ale kadrę można wzmocnić trzema zawodnikami, którzy nie spełniają tego kryterium.

Rywale Muellera do wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie

W 2016 roku niemiecka kadra zdobyła srebrny medal olimpijski, a w zespole grali wtedy trzej starsi zawodnicy: Nils Petersen oraz bracia, Lars i Sven Benderowie.

"Kicker" spekuluje, że oprócz Muellera w gronie potencjalnych piłkarzy do wyjazdu na IO w Tokio znajdują się Davie Selke, Maxi Arnold, Maximilian Eggestein oraz Kevin Volland.

Mueller już od ponad roku nie grał w niemieckiej kadrze

Thomas Mueller ostatni raz zagrał w kadrze naszych zachodnich sąsiadów w listopadzie 2018 roku w zakończonym remisem 2:2 spotkaniu z Holandią. W sumie ma na koncie aż 100 gier w reprezentacji. Jego szanse, aby pojechać na turniej finałowy Euro 2020 są znikome. Występ na igrzyskach może być dla niego rekompensatą rozczarowania po odsunięciu od składu pierwszej kadry.

Niemcy zakwalifikowali się do turnieju w Tokio zdobywając wicemistrzostwo Europy do lat 21 w czerwcu ubiegłego roku. Jeżeli piłkarz Bayernu Monachium dostałby powołanie na igrzyska, to zgodę musiałby wyrazić również mistrz Niemiec.