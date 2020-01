Borussia Dortmund po zakończeniu rundy jesiennej w Bundeslidze postanowiła z przytupem zakończyć 2019 rok. Sprowadziła Erlinga Brauta Haalanda, robiącego furorę w jesiennych meczach Ligi Mistrzów w barwach RB Salzburg i rozgrywkach ligi austriackiej.

Norweg odbył już kilka treningów w nowym klubie, a nad jego umiejętnościami rozpływa się Marco Reus w rozmowie z niemieckim odziałem telewizji "Sky":

- Nie sądzę, żebyśmy mieli takiego piłkarza od czasów "Lewego". Daje nam to możliwość większej elastyczności i lepszego reagowania na różne style gry. To sprawia, że czujemy się pewnie. Teraz on musi się dobrze poczuć i dobrze poznać wszystkich, a my jego. Musimy umieć dobrze wykorzystać jego mocne strony, ale wszystko to nastąpi z czasem.

30-letni kapitan BVB występował wspólnie z Lewandowskim w drużynie z Westfalii w latach 2012-14. Po przejściu polskiego napastnika do Bayernu Monachium, Reus miał przyjemność grania z Ciro Immobile, Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem, Michy'm Batshuayi'em i Paco Alcacerem.

Niemiecki klub aktualnie przygotowuje się do rundy wiosennej Bundesligi, która rozpocznie się 17 stycznia. W tym celu pojechał na zimowy obóz do Marbelli.

- Jest bardzo otwarcie nastawiony. Ważne jest przede wszystkim, aby dokładne wszystkich poznał. Taki obóz treningowy jest do tego idealny. Teraz chodzi o to, aby naprawdę dobrze się przygotować, dojść do odpowiedniej formy, dotrzeć się. Zajmie to trochę czasu, ale damy mu ten czas - kończy Reus, podsumowując okres adaptacyjny Haalanda w Borussi Dortmund.