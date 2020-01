Nie Juventus, nie Manchester United, nie Real Madryt. To Borussia Dortmund wygrała wyścig o pozyskanie Erlinga Brauta Haalanda. Jeszcze kilkanaście godzin temu wydawało się, że 19-letni Norweg podpisze kontrakt z mistrzami Włoch, ale władze "Starej Damy" nie były w stanie spełnić oczekiwań finansowych zawodnika. Oczekiwania spełniła Borussia Dortmund.

Niemiecki klub zapłacił za nowego zawodnika 20 mln euro. Biorąc pod uwagę formę Haalanda i ceny panujące obecnie na rynku można stwierdzić, że to kwota niezbyt wygórowana. Więcej niż Red Bull Salzburg, na transferze zarobili ojciec i agent piłkarza. Do pierwszego trafiło 10 mln euro, a na konto drugiego wpłynęło aż 15 mln euro.

Erling Braut Haaland zdradził, dlaczego wybrał ofertę Borussii Dortmund

Pieniądze nie były jednak priorytetem przy wyborze nowego klubu przez Haalanda. Większość klubów oferowała mu bowiem podobne warunki finansowe. W rozmowie z dziennikiem "AS" zawodnik zdradził, co miało największy wpływ na to, że zdecydował się on na transfer do zespołu z Dortmundu.

- Jej szefowie podeszli do mnie bezpośrednio. Powiedzieli, że potrzebują mnie w ataku, lubią mój styl gry i chcą, abym był razem z nimi. Podobało mi się to, jak wtedy ze mną rozmawiali i to mnie skłoniło do podpisania kontraktu. Czułem, że dobrze się dogadujemy - przyznał 19-latek. - Teraz muszę poznać kolegów z drużyny i ciężko trenować. Zobaczymy, czy jestem wystarczająco dobry. Oczywiście chcę grać i wiem, że mam coś do zaoferowania zespołowi. To mój główny cel - dodał.

