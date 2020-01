54 gole w 58 meczach, 8. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, tytuł najlepszego napastnika świata wg. czytelników goal.com, kilka pobitych rekordów, tytuł najlepszego piłkarza Bayernu Monachium w minionych 12 miesiącach i drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców dekady rozgrywek UEFA - ostatnie dokonania i osiągnięcia Roberta Lewandowskiego można wymieniać bardzo długo. Polak liczy jednak na to, że w 2020 roku dopisze do listy kolejne sukcesy.

Robert Lewandowski zdradził swoje największe marzenie

O wspomnianych sukcesach Lewandowski opowiedział w rozmowie z dziennikarzami "Sport Bild". Polak został przez nich poproszony o zdradzenie największych sportowych marzeń na 2020 rok. - To wygranie Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium i zagranie w topowej fazie mistrzostw Europy z reprezentacją Polski - przyznał 31-latek.

Lewandowski, jako jeden z nielicznych piłkarzy zaliczanych do światowej czołówki, wciąż nie ma na koncie znaczącego trofeum - nie odniósł żadnego sukcesu z reprezentacją, a z Bayernem puchary dotychczas zdobywał tylko w kraju. Najlepszy polski piłkarz doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba wyważonej drużyny, szczególnie w Bayernie, który przechodzi zmiany pokoleniowe, by to zmienić. Dlatego ponownie opowiedział o warunkach panujących obecnie na rynku.

- Rynek jest problematyczny. W głównej mierze skupia się na młodych zawodnikach, którzy szybko się denerwują i rezygnują, a do sukcesu potrzebujesz dobrego połączenia młodszych i starszych zawodników - przyznał Polak, który po chwili dodał, że przed młodymi gwiazdami zbyt szybko rozwija się czerwone dywany. - Oni nie gwarantują sukcesu - zakończył.

