Alexander Nuebel zostanie bramkarzem Bayernu Monachium. Zawodnik Schalke trafi do mistrzów Niemiec po zakończeniu obecnego sezonu. Jego obecny kontrakt w Gelsenkirchen obowiązuje do końca czerwca. Oznaczało to, że od 1 stycznia zawodnik mógł podpisać kontrakt z innym klubem i przejść do niego za darmo w letnim okienku transferowym. Z tej okazji skorzystał Bayern, który związał się z bramkarzem na pięć lat od początku sezonu 2020/21.

Manuel Neuer o nowym bramkarzu Bayernu

Jak donosi dziennikarz "Bilda" Christian Falk Nuebel ma być konkurentem Manuela Neuera. Mistrzowie Niemiec nie mają w planach wypożyczenia 23-latka. Co na temat tego transferu sądzi sam Neuer? - Jestem sportowcem i profesjonalistą, a to oznacza, że zawsze chcę grać. Decyzja należy do trenera i tak będzie w przyszłości - przyznał reprezentant Niemiec. I dodał: Nuebel to dobry wybór w kontekście przyszłości. Klub podjął taką decyzję myśląc już o kolejnych sezonach.

Neuer dołączył do Bayernu dziewięć lat temu. Jego obecny kontrakt z mistrzami Niemiec obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Czy zostanie przedłużony? - Pracujemy nad tym. Zakontraktowanie Nuebela nie ma na to najmniejszego wpływu - stwierdził 33-letni bramkarz.