Hakimi jest piłkarzem Borussii Dortmund od lipca 2018 roku. W niemieckim klubie przebywa jednak tylko na wypożyczeniu z Realu Madryt. Do tej pory wiele wskazywało na to, że po zakończeniu obecnego sezonu szefowie dortmundczyków zdecydują się na wykupienie gracza, dla którego w Hiszpanii nie ma już miejsca - na jego pozycję Real ma bowiem Daniego Carvajala i Alvaro Odriozolę.

REKLAMA

Bayern Monachium - Werder Brema 6:1. Gole Roberta Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Możesz zarejestrować się i sprawdzić poniższe kursy na Betclic.pl:

Bayern Monachium znów chce osłabić Borussię Dortmund. Mistrzowie Niemiec mają nowy cel transferowy

Do transferu definitywnego marokańskiego obrońcy może jednak nie dojść. Przynajmniej nie z udziałem Borussii Dortmund. Dziennik "Marca" poinformował bowiem, że sprowadzeniem 21-latka zainteresował się Bayern Monachium. Szefowie mistrzów Niemiec mają być pod wrażeniem gry defensywnej i ofensywnej młodego zawodnika, który mógłby rozwiązać problemy zespołu na lewej obronie. W tej chwili Hansi Flick musi na niej wystawiać nominalnego lewoskrzydłowego, Alphonso Daviesa.

Hakimi w tym sezonie wystąpił w 26 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zaliczył tyle samo asyst. Portal transfermarkt.de wycenia jego wartość na 45 mln euro. Gdyby 28-krotny reprezentant Maroko rzeczywiście trafił do Bayernu, stałby się kolejnym piłkarzem, którego Bawarczycy podebrali Borussii. W przeszłości działo się tak m.in. z Robertem Lewandowskim, Mario Goetze czy Matsem Hummelsem (ostatnia dwójka ostatecznie i tak wróciła do Dortmundu).

Pobierz aplikację Football LIVE na Android

Football LIVE Football LIVE