Robert Lewandowski czuje się już lepiej po grudniowym zabiegu przepukliny pachwinowej. Według informacji sport.onet.pl ma w przyszłym tygodniu wrócić do Monachium, by wznowić treningi. Na początku będą to jednak indywidualne sesje, bo jego Bayern Monachium wylatuje w sobotę na obóz szkoleniowy do Kataru, który potrwa do 10 stycznia. Polak nie będzie uczestniczył w zgrupowaniu.

Zabieg Lewandowskiego został przeprowadzony tuż po ostatnim meczu Bundesligi w 2019 roku dla Bawarczyków. Bayern wygrał 2:0 z Wolfsburgiem, a niedługo potem Polak został zoperowany w klinice Marii Teresy w Monachium. Wszystko przebiegło pomyślnie, a napastnika czeka teraz krótka rehabilitacja, po której znów będzie gotowy do gry w zespole Hansiego Flicka.

Kolejny mecz w lidze niemieckiej dla klubu z Monachium to spotkanie wyjazdowe przeciwko Hercie Berlin, który zaplanowano na 11 stycznia. Bayern w tabeli Bundesligi jest w tym momencie na 3. pozycji, tracąc 4 punkty do lidera rozgrywek - RB Lipsk. Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców z 19 trafieniami na koncie.