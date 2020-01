Juergen Klopp był trenerem Roberta Lewandowskiego przez cztery sezony. Obaj współpracowali w Borussii Dortmund, a polski napastnik wciąż jest pod wrażeniem metod pracy, ale też stylu bycia niemieckiego trenera. - Wszedł w rolę mojego ojca. Bardzo mnie rozwinął, wiele nauczył, otworzył na cały świat. Za takim trenerem można wskoczyć w ogień. Robi atmosferę, rozmawia i wie, kiedy się pośmiać z ciebie, kiedy z siebie, a kiedy opierniczyć - przyznał Robert Lewandowski w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu" na YouTube.

REKLAMA

Robert Lewandowski show! Tylko spójrzcie [WIDEO]

Juergen Klopp, który obecnie pracuje w Liverpoolu, nie był jedynym wybitnym trenerem, z którym pracował Robert Lewandowski. Do tego grona Polak zaliczył też Pepa Guardiolę. - To, jaki jest pod względem taktycznym, jak potrafi przekazać wiedzę, jak skorygować ćwiczenie w trakcie treningu, jak podpowiedzieć, to jest niezwykle interesujące. Cieszę się tą wiedzą i dziękuję za nią. W żadnej książce bym o tym nie przeczytał - podsumował Lewandowski. Zapytany o to, czy chciałby po zakończeniu piłkarskiej kariery zostać trenerem, odparł: Nie wykluczam tego, ale nie wiem, czy chciałbym to robić, czy sprawiałoby mi to radość.

Rozmowę Romana Kołtonia z Robertem Lewandowskim możecie obejrzeć tutaj:

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl