Robert Lewandowski dołączył do Bayernu Monachium 1 lipca 2014 roku. Przeszedł do Bawarii na zasadzie wolnego transferu z Borussii Dortmund, z którą nie przedłużył kontraktu. Lewandowski mógł już wcześniej przejść do Bayernu, ale umówił się z Borussią, że odejdzie dopiero po sezonie 2013/2014. Bayern za Polaka płacić nie musiał, dzięki czemu znalazł się on w czołówce klasyfikacji najlepszych darmowych transferów tej dekady. Zestawienie przygotował portal Goal.com.

- Pozyskanie Lewandowskiego odegrało kluczową rolę w dominacji Bayernu w ostatnich latach. Fakt, że nic nie kosztował sprawił, że jego pozyskanie okazało się przyjemniejsze - czytamy w uzasadnieniu. Lewandowski zajął czwarte miejsce. Niespodzianką są nazwiska piłkarzy, którzy znaleźli się wyżej od niego.

Niespodziewane podium

Trzecie miejsce zajął Joao Miranda, który osiem lat temu przeszedł za darmo z FC Sao Paolo do Atletico Madryt. Drugi był rodak Mirandy Dani Alves. Brazylijczyk trzy lata temu opuścił Barcelonę i powędrował do Juventusu. Zwycięzcą zestawienia został Francuz Andre-Pierre Gignac, który cztery lata temu przeszedł z Olympique Marsylia do meksykańskiego Tigres. - Zmiana klubu doskonale zadziałała na francuskiego napastnika. Został najlepszym strzelcem w historii klubu i zdobył cztery mistrzostwa kraju - uzasadnił portal Goal.com.