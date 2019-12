Nie Juventus, nie Manchester United, nie Real Madryt. To Borussia Dortmund wygrała wyścig o pozyskanie Erlinga Brauta Haalanda. Jeszcze kilkanaście godzin temu wydawało się, że 19-letni Norweg podpisze kontrakt z mistrzami Włoch, ale władze "Starej Damy" nie były w stanie spełnić oczekiwań finansowych zawodnika. Oczekiwania spełniła Borussia Dortmund.

REKLAMA

Znamy szczegóły transferu Haalanda! Ojciec i agent otrzymali więcej niż był klub Norwega

Niemiecki klub zapłacił za nowego zawodnika 20 mln euro. Biorąc pod uwagę formę Haalanda i ceny panujące obecnie na rynku można stwierdzić, że to kwota niezbyt wygórowana. Więcej niż Red Bull Salzburg, na transferze zarobili jednak ojciec i agent piłkarza. Do pierwszego trafiło 10 mln euro, a na konto drugiego wpłynęło aż 15 mln euro.

Szczególnie opłata dla menedżera, Mino Raioli, jest zaskakująco duża. Rob Dawson z "ESPN" poinformował, że to własnie przez duże oczekiwania finansowe menedżera, Haaland nie trafił do Manchesteru United. Władze "Czerwonych Diabłów" nie chciałby, by w umowie zawodnika znalazła się klauzula wykupu i zapis gwarantujący zysk dla Raioli z kolejnego transferu reprezentanta Norwegii. Na takie zapisy zgodziła się natomiast Borussia Dortmund.

Haaland od kilku miesięcy znajduje się w kapitalnej formie. W 22 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił 28 goli. Głośno zrobiło się o nim szczególnie po świetnym występie w spotkaniu Ligi Mistrzów z KRC Genk (6:2), w którym strzelił hat-tricka. 19-letni Norweg na tym się jednak nie zatrzymał, bo na listę strzelców wpisał się też w starciu z Liverpoolem (3:4), w meczach z Napoli (2:3 i 1:1) (w których bramkarza rywali pokonał trzykrotnie) i rewanżu z Genk.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE