Za nami półmetek sezonu w Niemczech. Przerwę zimową na prowadzeniu w tabeli spędza RB Lipsk, druga jest Borussia Moenchengladbach, a trzeci Bayern Monachium. Jesienią monachijczycy bez problemów awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale w Bundeslidze szło im jak po grudzie. W listopadzie za słabe wyniki drużyny posadą zapłacił trener Niko Kovac. Prowadzony przez niego Bayern był w pewnym momencie nawet na siódmym miejscu w lidze. Miejsce Kovaca zajął Hansi Flick - początkowo tylko do Świąt, ale kilka dni temu przedłużono z nim umowę do końca sezonu. Pod wodzą Flicka zespół zaczął grać lepiej, choć nie ustrzegł się porażek w lidze z Bayerem Leverkusen i Borussią Moenchengladbach.

Lewandowski musi zrobić dwie rzeczy, by być wyżej w Złotej Piłce

Trener Bayernu wie, jak dotrzeć do piłkarzy

- Pozostawienie Flicka do końca sezonu jest dla mnie zrozumiałe. Do tej pory był człowiekiem z cienia, pracował m.in. jako asystent Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec. Jest mocny w relacjach interpersonalnych, co w takich klubach jak Bayern, Real czy Barcelona jest bardzo ważne. Zdrowa szatnia jest w nich ważniejsza niż to, co trener rozrysuje na tablicy. Warto zresztą przypomnieć, że Flick w drużynie narodowej odpowiadał za relacje między piłkarzami Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. Zawodnicy tych zespołów nie pałają do siebie miłością, a Flick miał za zadanie, by ich zjednoczyć - mówi Maciej Kruk z Eleven Sports w rozmowie ze Sport.pl.

Nasz rozmówca dodaje, że prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge wysoko ceni Thomasa Tuchela, ale ten ma ważny kontrakt w PSG i dopiero latem może być dostępny, gdyby paryżanie zawiedli wiosną w Lidze Mistrzów.

Duże zmiany w Bayernie

Mimo problemów Bayernu w tym sezonie, zdaniem Kruka monachijczycy i tak pozostają głównym faworytem do wygrania Bundesligi. Ich strata do prowadzącego Lipska wynosi cztery punkty, a rok temu odrobili po półmetku dziewięć punktów różnicy do Borussii Dortmund. Choć niemieckie media non stop krytykują Bayern za postawę w lidze, komentator Eleven Sports jest bardziej wyrozumiały dla mistrzów Niemiec. - Jestem z tej grupy osób, które oceniają pozytywnie cały rok 2019 w wykonaniu Bayernu Monachium. To był trudny czas dla Bawarczyków. Nastąpiła duża zmiana kadry, Uli Hoeness przeszedł do rady nadzorczej, trwają przygotowania, by w zarządzie Karla-Heinza Rummenigge zastąpił Oliver Kahn. Biorąc pod uwagę zamieszanie w strukturach klubu, Bayern radził sobie dobrze - wskazuje Kruk.

Największy problem Bayernu

W opinii naszego rozmówcy największe problemy mistrzowie Niemiec wciąż mają z obroną. - Już w poprzednim sezonie był z nią kłopot. Jerome Boateng z wiekiem gra coraz słabiej, Mats Hummels niezadowolony ze współpracy z Niko Kovacem odszedł do Borussii. W zamian sprowadzono Lucasa Hernandeza. Francuz przyszedł z kontuzją i długo dochodził do siebie. Środek obrony Bayernu nadal jest niepewny. Największy problem mistrzów Niemiec w tym sezonie to łatwo tracone gole - wskazuje Kruk. Bawarczycy w 17. kolejkach Bundesligi stracili 22 bramki i pod względem skuteczności defensywy zajmują dopiero szóste miejsce w lidze.

Bayern pomoże Lewandowskiemu?

Bayern musi czym prędzej poprawić się w obronie, bo już w lutym przystąpi do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W 1/8 zmierzy się w dwumeczu z Chelsea Londyn. Ewentualni kolejni rywale będą jeszcze bardziej wymagający. Wiosenny występ mistrzów Niemiec w LM ma szczególne znaczenie dla Lewandowskiego. Na początku grudnia Polak zajął ósme miejsce w plebiscycie Złotej Piłki. Sport.pl przepytał dziennikarzy, którzy brali udział w tym głosowaniu i większość przyznała, że nie zagłosowała na kapitana naszej kadry, bo brakowało mu w tym roku lepszego wyniku w poprzedniej edycji Lidze Mistrzów z Bayernem. Monachijczycy odpadli wtedy już na etapie 1/8 z Liverpoolem. Jakie są szanse, że w trwającej edycji Champions League Bayern zajdzie dużo wyżej?

- Wiele zależy od losowania i tego, w jakiej sytuacji będzie kadra mistrzów Niemiec, czy ominą ją kontuzje. W pierwszej części sezonu Bayern miał mnóstwo kłopotów i nie przewiduję, by w drugiej było podobnie. Kontuzje, karne dyktowane przeciw drużynie, błędy indywidualne - limit pecha został chyba już wyczerpany - mówi Kruk.

Lewandowski jak Messi - korzyść i przekleństwo

Bayern ma w tym sezonie kłopoty, ale miałby jeszcze większe, gdyby nie Robert Lewandowski. Polski napastnik strzelił jesienią 30 goli w 25 meczach. W Bundeslidze trafił 19 razy, a w Lidze Mistrzów 11. Niesamowite statystyki, jakimi imponuje Lewandowski, mogą być zarazem szczęściem i problemem Bayernu. - Posiadanie zawodnika w takiej formie, jak Lewandowski to ogromna korzyść dla każdego zespołu. Może być jednak także przekleństwem, co widzimy w przypadku Barcelony i Leo Messiego. Słyszy się, jak wielki wpływ ma Argentyńczyk na kształt katalońskiej drużyny. Podobnie jest pośrednio w Bayernie, bo choć Lewandowski nie decyduje osobiście o personaliach w Monachium, to z jego powodu Bayern zrezygnował ze starań o Erlinga Haalanda. Bawarczycy uznali, że pozycja Polaka jest na tyle mocna, że Norweg dostawałby za mało szans na grę i nie ma sensu go sprowadzać - tłumaczy Kruk.

Bawarczycy po Haalanda nie sięgną, mimo że niemieckie media od dawna apelują, by Bayern pomyślał o zmienniku dla Lewandowskiego. Kiedyś był nim Sandro Wagner, ale w styczniu odszedł do Chin. Dziś na szpicy awaryjnie mogą zagrać jedynie Thomas Mueller i Serge Gnabry, ale nie są to typowi napastnicy. - Latem mistrzowie Niemiec mogli pozyskać Timo Wernera. Nie byli nim jednak zainteresowani, co dziś pcha niemieckiego napastnika do rozwoju. Werner jest tuż za plecami Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Bundesligi [ma tylko jedną bramkę mniej od Polaka - przyp. red.] i ich rywalizacja wiosną zapowiada się pasjonująco - kończy Kruk.

