Lewandowski w Serie A, a potem MLS?

Włoska Serie A od lat jest rajem dla starszych piłkarzy. To nie przypadek, że 38-letni Zlatan Ibrahimović wraca akurat do Milanu, choć równie dobrze mógłby iść do większości klubów na świecie. Komentator Eleven Sports Mateusz Święcicki zdradził nam, że słyszał o możliwości transferu Roberta Lewandowskiego do Serie A. - Jeśli chodzi o ligę włoską, to dowiadywałem się, że być może Lewandowski nie na koniec kariery, ale na swój ostatni przystanek w Europie, wybierze właśnie Włochy. Dla wielu piłkarzy to idealny kraj do życia po 30-stce. Jednocześnie Serie A to liga, w której taki Lewandowski mógłby spełniać swoje ambicje - twierdzi Święcicki. Do tej pory najgłośniej było o tym, że Lewandowski może na koniec kariery wylądować w amerykańskiej lidze MLS.

Kapitan naszej reprezentacji od pięciu lat jest piłkarzem Bayernu Monachium. Wcześniej grał w Borussii Dortmund, do której trafił z Lecha Poznań. Kilka razy był łączony z Realem Madryt, ale skończyło się tylko na spekulacjach medialnych.

Dlaczego Serie A przyciąga wiekowych piłkarzy?

Specyfika Serie A sprawia, że wiekowi piłkarze czują się w niej jak ryby w wodzie. Wracający do Milanu Ibrahimović nie będzie najstarszym zawodnikiem w Italii, bo choćby w Juventusie gra wciąż 41-letni Gianluigi Buffon. - Ibrahimović ma niby 38 lat, ale najlepiej piłkarze konserwują się właśnie w Serie A. Przykładów jest wiele, ostatnio Franck Ribery i Fabio Quagliarella. Dlaczego tak jest? Z kilku powodów. We Włoszech nie ma np. takiego tempa gry, jak w Premier League, takiej apoteozy młodości jak w innych ligach. Styl życia w Italii także predestynuje do tego, żeby się dobrze starzeć. Jak wyglądają włoscy piłkarze po zakończeniu kariery? Praktycznie wszyscy imponują sylwetką - zauważa Święcicki.

