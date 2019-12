Robert Lewandowski udzielił wywiadu Romanowi Kołtoniowi na jego kanale "Prawda Futbolu" na YouTube. Napastnik Bayernu Monachium w rozmowie z dziennikarzem Polsatu skomentował obecną sytuację na rynku transferowym oraz kwoty, jakie kluby płacą za młodych zawodników.

- Te sumy są zdecydowanie wygórowane. Różnice są za duże - młodzi piłkarze, którzy jeszcze nie gwarantują sukcesu, kosztują wielkie pieniądze, bo są młodzi. Wystarczy strzelić pięć bramek w lidze. Wartość zawodnika nie do końca idzie z ewentualnym sukcesem drużyny - powiedział Lewandowski.

- Jak spojrzymy na ostatnie transfery, to te sumy są z kosmosu - to szaleństwo. Myślę, że sytuacja się ustabilizuje, rynek to zweryfikuje. Młodość to jedno, doświadczenie to drugie. Bez mentalności trudno, żeby ten sukces nastąpił - dodał.

Lewandowski komentuje politykę Bayernu

Polak odniósł się również do polityki transferowej swojego klubu. - Bayern jest jednym z najbogatszych klubów na świecie - co więcej - nie ma żadnego kredytu. Jak spojrzymy, jak Bayern jest zarządzany - działacze robią to bardzo rozsądnie, choć niemiecka ostrożność jest jeszcze widoczna. Czasami fantazja jest potrzebna - nie można się zamknąć, ale trzeba to wypośrodkować. Pytanie, czy te sumy po 150 mln euro gwarantują sukces? - powiedział.

- Kibic patrzy przez pryzmat okienka czy danego roku. Gdy zarządza się takim klubem, to trzeba mieć plan na 5 czy 10 lat. Często rozmawiam z "górą" i oni mi tłumaczą, jak to wygląda. Rozumiem ten rynek i wiem, jak to wygląda - zakończył Lewandowski.