To była jesień, to był rok Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w 2019 roku strzelił aż 54 gole, z czego 30 od początku sezonu 2019/20. W samej Bundeslidze nasz napastnik zdobył 19 bramek w 17 meczach, będąc najlepszym strzelcem ligi. Nic więc dziwnego, że Lewandowski znalazł się w najlepszej jedenastce rozgrywek pierwszej części sezonu. Wyboru dokonali dziennikarze niemieckiego koncernu medialnego DW Sports.

Rafał Gikiewicz obok Roberta Lewandowskiego w "11"

W tym samym składzie, dość niespodziewanie, znalazł się również Rafał Gikiewicz. Polski bramkarz Unionu Berlin jest jednym z największych odkryć tegorocznego sezonu Bundesligi. Chociaż w 17 meczach ligowych puścił on 24 gole, zachowując cztery czyste konta, to jest jednym z najbardziej wychwalanych zawodników ligi. Zdaniem dziennikarzy to Gikiewicz ma największy wpływ na przyzwoitą pozycję Unionu na półmetku rozgrywek.

Po 17 kolejkach Bundesligi Bayern Monachium zajmuje trzecie miejsce w tabeli ze stratą czterech punktów do prowadzącego RB Lipsk. Union Berlin zajmuje zaś 11. pozycję z 20 punktami i pięcioma "oczkami" przewagi nad Fortuną Duesseldorf, która aktualnie zajmuje miejsce barażowe.

W Bundeslidze trwa obecnie przerwa zimowa. Bayern wróci do gry 19 stycznia, kiedy na wyjeździe zagra z Herthą Berlin. Union dzień wcześniej zagra na wyjeździe z RB Lipsk.