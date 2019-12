W niedzielę Schalke oficjalnie poinformowało o planowanym odejściu Alexandra Nuebela, który nie chce przedłużyć wygasającego za pół roku kontraktu. - Jestem przekonany, że Alex da z siebie wszystko do końca sezonu. Jednak od lata 2020 nasze ścieżki się rozejdą - powiedział Jochen Schneider, dyrektor sportowy klubu dodając, że "klub nie jest zdziwiony tą decyzją po rozmowach trwających w ostatnich miesiącach" i dodając, że "nie musimy jej rozumieć".

Według Bilda władze Schalke są wściekłe na Nuebela, który może zostać pozbawiony nawet opaski kapitańskiej. Rozważana jest również opcja zmiany bramkarza na pozostałą część sezonu (numerem jeden zostałby Markus Schubert), a 23-letni Nuebel nie zagrałby już nigdy w Schalke.

Media: Alexander Nuebel będzie wychowywany na następcę Manuela Neuera

Bild w dodatku informuje, że Nuebel zostanie nowym piłkarzem Bayernu Monachium. Podpisze pięcioletni kontrakt i będzie wychowywany na następcę Manuela Neuera. Początkowo Nuebel będzie numerem dwa, (niewykluczone jest również jego wypożyczenie do innego klubu), ale potem ma dostawać coraz więcej spotkań, by być gotowym na zastąpienie Neuera (którego kontrakt wygasa w 2023 roku). Co ciekawe, Neuer również przeszedł do Bayernu z Schalke.