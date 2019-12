Pierwsza część sezonu dla czołowych polskich napastników, a zarazem reprezentantów Polski, zakończyła się ze zmiennym szczęściem. Robert Lewandowski w 17 ligowych meczach zdobył 19 bramek. Na tym etapie nigdy nie miał więcej. Arkadiusz Milik rozstrzelał się w październiku. Choć z gry w sierpniu i listopadzie wyeliminował go uraz, to zawodnik Napoli powrócił i na boisko, i do strzelania, nie tylko w lidze, ale też Champions League. Rundę kończy ze średnią zbliżoną do gola na mecz. Choć dużo większe oczekiwania wiązane były z Krzysztofem Piątkiem i wystąpił on w 17 spotkaniach, to snajper AC Milan na święta pojedzie tylko z 4 ligowymi golami. Wynik słaby, ale co przy nim ma powiedzieć Dawid Kownacki?

Napastnik sprowadzony 11 miesięcy temu do Fortuny Duesseldorf, 2019 rok kończy bez asysty i gola w rundzie jesiennej. Złego bilansu nie zmienił nawet w swym 15 ligowym meczu przeciw Unionowi Berlin (2:1). Tak słaby początek sezonu nie zdarzył się mu odkąd jest w seniorskiej piłce, nie licząc pierwszego roku w Lechu. Wtedy był jednak kontuzjowany i odstawiony od pierwszej drużyny. Na jesieni zagrał w niej tylko 7 minut. Trudno to porównać do 946 minut, które spędził na boisku obecnie.

"Niepewność i zdenerwowanie”

- Na początku się tym brakiem goli nie przejmowałem. Teraz nie ukrywam, pojawiła się niepewność i zdenerwowanie - mówił Kownacki jeszcze w listopadzie, kiedy miał miesięczną perspektywę na poprawienie statystyk. W trudnych chwilach podbudowywał go trener. Friedhelm Funkel starał się doceniać go za pracę dla drużyny i zaangażowanie na boisku. Pokazał mu nawet przykłady jego dobrego wpływu na bramkowe akcje drużyny.

- Pokazał mi 5 akcji, z których padły bramki po moich dobrych ruchach, czy wcześniejszych zagraniach - zdradził Kownacki. - To było dla mnie ważne. Zdawałem sobie przecież sprawę, że trener też oczekuje tych goli, w którymś momencie może być mniej spokojny, ale on do tego podchodził po ludzku – dopowiada. Przede wszystkim jednak dalej na Kownackiego stawiał, więc Polak łapał kolejne minuty. W sumie rozegrał 10 meczów w wyjściowym składzie, ale nic w nich nie strzelił. W ofensywie słabo spisywała się zresztą cała drużyna. Fortuna zakończyła rok z zaledwie 18 golami w sezonie. Nikt w lidze nie miał gorszego wyniku.

“Jak nie idzie, to wszystko jest na nie”

Z czego wynika jednak zupełny brak goli 22-latka? On sam stara się tłumaczyć to na kilka sposobów. Pierwszy związany jest po części z boiskowym szczęściem, po części z timingiem.

- Miałem kilka takich sytuacji, gdzie powinienem strzelić. Były jakieś strzały na bramkę, szedłem na dobitkę i 30, 40 centymetrów nie pasował mi krok, a wystarczyło dołożyć nogę. Krychowiak miał ostatnio tak, że jak piłka odbiła się od poprzeczki to w niego niemal trafiła i chociaż się przewracał, to ją do bramki wbił. Jak wpada, to wszystko wpada, jak nie idzie, to brakuje tego czucia, timingu i wszystko jest na nie - obrazował to Kownacki.

Kolejną sprawą, którą podkreślał, są jego inne zadania na boisku. Kownacki gra w Fortunie niżej, szczególnie gdy jest ustawiany na skrzydle.

- Mam teraz zdecydowanie więcej zadań w defensywie. Często stoję niemal w linii z obrońcami. Tego przede wszystkim oczekuje ode mnie trener, dla którego obrona jest ważna - mówi. Dodaje, że właśnie z tego powodu zalicza w drużynie najwięcej sprintów (średnio 35). Jak trzeba przenieść ciężar gry do przodu, to on zwykle ma do pokonania 60 metrów, więc jest też w czołówce piłkarzy najwięcej biegających. Twierdzi, że jego forma fizyczna nie jest przyczyną bramkowych problemów, bo na tle kolegów ma też bardzo dobre parametry wydolnościowe. W meczu z Unionem Berlin Kownacki jednak w ostatnich minutach wyglądał na zmęczonego, często przystawał, odpoczywał na środku boiska.

Kownacki w niedawnej rozmowie z dziennikarzami przyznał, że w środku sezonu miał też pewną blokadę w głowie związaną z urazami, które go nie omijały. Od sierpnia musiał pauzować z tego powodu dwukrotnie, wcześniej też nie było lepiej.

- Nie ukrywam, że po trzecim czy czwartym urazie, gdy znów zaczynałem treningi z drużyną, miałem stracha. W głowie siedziało mi, że znowu może mi coś strzelić - opisywał 22-latek. Dodał, że podatność na kontuzje spowodowana była prawdopodobnie zmianą jego pozycji i specyfiką gry na skrzydle. Rok 2018 spędził w Sampdorii jako środkowy napastnik. Po przeprowadzce do Bundesligi szybko został przeniesiony na skrzydło (przeważnie lewe). To wiązało się z innymi parametrami biegowymi, zmianami kierunków poruszania, większymi obciążeniami, ale jak zapewnia wszedł już w te mechanizmy i jego organizm też się do nich przyzwyczaił. Od października Kownacki na problemy zdrowotne nie narzeka. Zresztą ostatnio znów częściej ustawiany był na środku.

Jedna okazja, jeden strzał, zero goli. Kownacki musi walczyć o wyjazd na Euro 2020

Średnie liczby polskiego napastnika z tego sezonu, oprócz bramek i asyst, są przeciętne. Kownacki miał na mecz około 31 kontaktów z piłką, zwykle stwarzał sobie jedną bramkową okazję, oddawał też nieco ponad jeden strzał, do tego miał 69 proc. celnych podań. W kończącym sezon spotkaniu z Unionem Berlin, gdzie zagrał na prawej stronie niemal w pełnym wymiarze czasowym, widać było jak bardzo chciał wpisać się na listę strzelców. Często zamiast odgrywać do lepiej ustawionych kolegów, wdawał się w drybling i szedł na bramkę Rafała Gikiewicza. Oddał dwa celne strzały oraz jeden niecelny i jeden zablokowany. Nie były to przekonywujące próby. Piękne gole w spotkaniu strzelili jednak jego koledzy: Rouwen Hennings, dla którego było to 11 trafienie w sezonie i Erik Thommy, który oprócz dwóch goli ma też 4 asysty.

Na wiosnę może nie być mu łatwiej. Prawdopodobne jest, że Kownacki na wiosnę będzie miał w Fortunie większą konkurencję w ofensywie. Ekipa, która walczy o pozostanie w Bundeslidze, według informacji “Bilda” zainteresowana jest sprowadzeniem Stevena Skrzybskiego z Schalke 04. Niemiec może grać nie tylko z prawej strony, ale też na środku oraz na lewym skrzydle.

Kownacki będzie musiał też porządnie powalczyć o wyjazd na Euro 2020. Mijający rok w reprezentacji Polski miał słaby i doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Niespodziewana trema na Narodowym

Napastnik w el. Euro zagrał tylko w dwóch spotkaniach. W jednym w wyjściowym składzie. To był ważny i trudny mecz – z Austrią w Warszawie. Kownackiemu jednak nie wyszedł.

- Z mojej strony to było przeciętne, czy nawet słabe spotkanie, byłem z siebie niezadowolony. To był mój pierwszy mecz po rocznej przerwie w kadrze w podstawowym składzie. Wcześniejszy zagrałem na mundialu. Powiem szczerze, że na Narodowym miałem lekką tremę, sam się tego nie spodziewałem. To było dziwne, bo wcześniej grałem w Dortmundzie, przy 81 tysiącach kibiców, strzeliłem gola, a w Warszawie chyba za duże były emocje. To nie alibi, mówię tylko, jak to odczuwałem - przypominał sobie napastnik. Nie dziwił się, że został zdjęty przez Jerzego Brzęczka w 58 minucie. Potem na chłodno gdy mecz analizował sam wytykał swoje błędy.

- Podejmowałem złe decyzje. Jak trzeba było zagrać do Kędziory, schodziłem do środka. Chyba ze trzy razy Tomek obiegał mnie na marne. Innym razem za późno komuś podałem - wyliczał zawodnik. W drugim meczu kadry nie dostał za wiele czasu, by pokazać się Brzęczkowi. Ze Słowenią zagrał 14 minut, też bez błysku.

- Już dawno skończyłbym grać w piłkę, gdyby mi nie zależało na zwycięstwach i na mojej dobrej grze. Przecież ja chcę w każdej sytuacji zrobić wszystko jak najlepiej. Oczywiście czasem złe są decyzje, czasem wykonanie i trochę tej nerwowości się wkrada. Kibice czasem tego nie rozumieją - tłumaczył się Polak.

Jedna sprawa to chęci inna umiejętności i możliwości jakie daje organizm. Kownacki w Bundeslidze najlepszy miał start i pierwszy miesiąc gry. Czy potem w kość dały mu same rozgrywki? Sam zawodnik nie raz w wywiadach obrazował jak ciężko ćwiczy się w Niemczech, nawet w porównaniu do Włoch, a analogii do polskiej ligi robić nie warto w ogóle.

- Myślę, że jakby z dnia na dzień ktoś przeniósł 99 procent trenujących w polskich klubach piłkarzy do Bundesligi, to mieliby problem - opisywał. Teraz jednak wygląda na to, że problem ma też Kownacki. Bundesliga wznowi rozgrywki 17 stycznia.