2019 rok jest fantastyczny dla Roberta Lewandowskiego. Polak strzelił od stycznia 54 gole w 58 meczach. Więcej już nie zdobędzie, bo Bundesliga, podobnie jak inne czołowie ligi europejskie, zakończyła granie do końca roku. Polak okazał się najskuteczniejszym piłkarzem na europejskich boiskach w ostatnich dwunastu miesiącach.

Czego zabrakło Lewandowskiemu do Złotej Piłki?

W ostatnim tegorocznym meczu Lewandowski gola nie strzelił, ale jego Bayern i tak ograł Wolfsburg 2:0. Drugi na liście najskuteczniejszych Leo Messi zdobył w sobotę z Alaves tylko jedną bramkę i skończył rok z czterema trafieniami mniej od kapitana reprezentacji Polski (także w 58 meczach). Na podium znalazł się jeszcze Kylian Mbappe, który w 49 spotkaniach zdobył 44 bramki.

Czołowi strzelcy w Europie w 2019 roku:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Polska) - 54 gole w 58 meczach Lionel Messi (FC Barcelona, Argentyna) - 50 goli w 58 meczach Kylian Mbappe (PSG, Francja) - 44 gole w 49 meczach Raheem Sterling (Manchester City, Anglia) - 41 goli w 61 meczach Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugalia) - 39 goli w 49 meczach Alfredo Morelos (Rangers, Kolumbia) - 38 goli w 53 meczach Andraz Sporar (Slovan Bratysława, Słowenia) - 36 goli w 46 meczach Erik Sroga (Flora Tallinn, Estonia) - 35 goli w 45 meczach Karim Beznema (Real Madryt, Francja) - 35 goli w 49 meczach Sergio Aguero (Manchester City, Argentyna) - 35 goli w 49 meczach

Co prawda Sterling, Ronaldo, Morelos, Benzema i Aguero mają jeszcze do rozegrania spotkania w tym roku, ale ich strata do Lewandowskiego jest zbyt duża, by mogli dogonić Polaka.

Kapitan biało-czerwonych przeszedł do historii także dlatego, że jest jednym z niewielu piłkarzy, którzy w ostatnich latach byli w stanie wyprzedzić pod względem bramek Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Od 2009 roku tylko Edin Dżeko i Harry Kane kończyli rok z większą liczbą trafień niż Argentyńczyk i Portugalczyk.

Najskuteczniejsi piłkarze w Europie w latach 2009-2018: