Hans-Dieter Flick został tymczasowym trenerem Bayernu Monachium, po tym jak zastąpił zwolnionego Niko Kovaca. Pod wodzą 54-latka Bawarczycy osiągają całkiem niezłe rezultaty, ale nie należy zapominać o dwóch porażkach w Bundeslidze z Bayerem Leverkusen i Borussią Moenchengladbach.

Zobacz gola Lewandowskiego na 6:1 w meczu Bayern Monachium - Werder Brema:

Szefostwo mistrza Niemiec jest jednak zadowolone z pracy Flicka, który na pewno pozostanie trenerem Bawarczyków przynajmniej do zakończenia sezonu 2019/20.

Flick zostanie trenerem mistrza Niemiec na dłużej?

Jeszcze w listopadzie spekulowano, że nowym szkoleniowcem Bayernu może zostać Erik ten Haag, Miałoby to nastąpić w lecie 2020 roku. Niemiecki dziennik "Allgemeine Zeitung" twierdzi, że prezes Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge, nie do końca jest przekonany do osoby holenderskiego trenera. Wobec tego rosną szanse Flicka na zostanie w Monachium na dłużej. Jeżeli wyniki Bayernu będą satysfakcjonujące, to Flick będzie miał szansę utrzymać się na swojej posadzie.

- Wszystko zależy od rezultatów drużyny w Bundeslidze i Lidze Mistrzów - podają niemieckie media.