Człowiek który naprawdę interesuje się piłką kopaną i szuka wiadomości o bundeslidze niczego się tutaj nie dowie? Wchodzimy na podstronę o bundeslidze i co widzimy? W bundeslidze gra tylko Lewandowski, istnieje tylko jeden klub Bayern Monachium. Jeden artykuł pod drugim, każdy o tym samym. Wszystko pisane w tonie sensacyjnym, tymczasem nie wydarzyło się absolutnie nic co by uzasadniało te wszystkie zachwyty. Nie zdobył żadnego trofeum, nie wiadomo nawet czy Bayern będzie mistrzem Niemiec, LM dopiero teraz zacznie się na poważnie po fazie grupowej. Niczego się człowiek nie dowie. To jest to o czym mówił herr Klopp. Lewandowski i nic więcej. To jest tragedia ten portal.