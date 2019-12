Brytyjski dziennik "The Guardian" co roku w drugiej połowie grudnia dokonuje wyboru 100 najlepszych piłkarzy świata. W opracowaniu zestawienia za 2019 rok brało udział aż 239 osób z 63 krajów. Tegoroczny panel dyskusyjny zaszczycili swoją obecnością m. in. tacy legendarni gracze jak Dimitar Berbatov, Falcão czy też Daniele Massaro.

REKLAMA

Zobacz gola "Lewego" w meczu Bayern Monachium - Werder Brema na 6:1:

Robert Lewandowski zanotuje wielki awans w rankingu "Guardiana"

"The Guardian" w czwartek ogłosił miejsca od 11-100. Na liście nie ma nazwiska Roberta Lewandowskiego, co oznacza, że Polak zanotuje ogromny awans w rankingu. W edycji za 2018 rok był dopiero na 30. lokacie, a w zestawieniu za 2019 rok już wiadomo, że wyprzedzi m. in. takich piłkarzy jak Roberto Firmino (11.) Kevin de Bruyne (12.), Sergio Aguero (13.), Eden Hazard (14), Harry Kane (15), Matthijs de Light (18.), Son-Heung-Min (19.), Karim Benzema (20.) czy też Luis Suarez (26.)

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski w gali "Złotej Piłki" zajął dopiero 8. miejsce. Najlepszy okazał się Leo Messi, który wyprzedził Virgila Van Dijka i Cristiano Ronaldo. Wszystko wskazuje na to, że w rankingu "Guardiana" kapitan reprezentacji Polski uplasuje się na wyższej lokacie niż w plebiscycie "Złotej Piłki".