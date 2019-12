W 16. kolejce Bundesligi Bayern Monachium wygrał na wyjeździe z Freiburgiem 3:1, a pierwszą bramkę dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. W obecnym sezonie niemieckiej ekstraklasy kapitan reprezentacji Polski strzelił już 19 goli.

Polak wciąż znajduje się na szczycie klasyfikacji najlepszych strzelców lig europejskich (38 punktów). Na 2. pozycję awansował Timo Werner z RB Lipsk, który we wtorek dwukrotnie trafił do bramki w meczu z Borussią Dortmund. W tym momencie 23-letni Niemiec ma na koncie 18 ligowych goli i w rankingu Złotego Buta traci do Lewandowskiego zaledwie dwa punkty. Swojego bramkowego i punktowego dorobku nie poprawili natomiast Ciro Immobile z Lazio (17 goli, 34 pkt) i Jamie Vardy z Leicester (16 goli, 32 pkt). W pierwszej dziesiątce zestawienia znajdziemy też Kamila Wilczka, który strzelił dla Broendby 17 ligowych goli.

Klasyfikacja Złotego Buta (stan na 19 grudnia 2019 r.). Robert Lewandowski na czele

1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 19 goli x 2 = 38 punktów

2. Timo Werner (RB Lipsk) - 18 goli x 2 = 36 pkt

3. Ciro Immobile (Lazio) - 17 goli x 2 = 34 punkty

4. Jamie Vardy (Leicester City) - 16 goli x 2 = 32 pkt

5. Erik Sorga (FC Flora Tallin) - 31 goli x 1 = 31 pkt

6. Ilia Shkurin (Energetik-BGU Minsk) - 19 goli x 1,5 = 28,5 pkt

7. Shon Weissman (Wolfsberger AC) - 17 goli x 1,5 = 25,5 pkt

... Kamil Wilczek (Broendby IF) - 17 goli x 1,5 = 25,5 pkt

9. Klæmint Olsen (NSI Runavik) - 25 goli x 1 = 25 pkt

10. Karim Benzema (Real Madryt) - 12 goli x 2 = 24 pkt

Ranking tworzony jest poprzez mnożenie każdej bramki przez współczynnik trudności danej ligi. Tzn. razy dwa mnożona jest każda bramka zdobyta w jednej z pięciu najlepszych lig świata (obecnie: angielska, hiszpańska, niemiecka, włoska i francuska). Mniej ważą bramki zdobywane w słabszych ligach - mnoży się je razy półtora lub jeden. W poprzednim sezonie Złotego Buta zdobył Lionel Messi, który strzelił 36 goli.

