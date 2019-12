epik73 7 minut temu Oceniono 1 raz 1

Ludzie zdecydujcie się!!! Strzelił najwięcej bramek - ŹLE bo to jakaś tam klasyfikacja za którą nie ma nagród. Ale jestem więcej niż pewien że jak by był na 2 mcu to byłaby szydera że znowu za Messim że ten Messi to jednak najlepszy jest...