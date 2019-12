We wtorek w klasyfikacji strzelców Bundesligi dwie bramki zdobył Timo Werner z RB Lipsk i miał tyle samo bramek co Robert Lewandowski, ale za to zawodnik Lipska jest częściej asystującym piłkarzem.

Lewandowski pofrunął do piłki

W środę Robert Lewandowski znów stał się jednak samodzielnym strzelcem ligi. Polak w 16. minucie fenomenalnie wykończył jeszcze lepszą akcję, którą lewą stroną przeprowadził Alfonso Davies. Piłkarz przebiegł ponad 50 metrów, a Robert Lewandowski dopadł do piłki dosłownie "lecąc wślizgiem" i nie miał problemów z pokonaniem bramkarza.

