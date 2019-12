s0nar pół godziny temu Oceniono 3 razy -1

Jeśli to prawda to pokazuje jakim klubikiem jest Bayern. Jakoś w Barcelonie nie było tego typu problemów, bo Barca to światowy top. W Liverpoolu podobnie. A Bayern...no cóż, regionalny klubik, który leje tylko kelnerów z Augsburga i innego pierdziszewa. Dlatego śmiać mi się chce z leszczy, którzy wręczali już Lewandowskiemu złotą piłkę. Sorry, ale z czym do ludzi? Messi naszego lewusa zjada na śniadanie.