Philippe Coutinho zagrał fantastyczne spotkanie w sobotę z Werderem, w którym zanotował hat-tricka i dwie asysty. Brazylijczyk dotychczas w Bayernie zagrał 20 meczów. Trafił do siatki siedem razy oraz zaliczył siedem asyst.

27-letni reprezentant Canarinhos został wypożyczony do mistrza Niemiec z Barcelony do końca sezonu 2019/20, ale w kontrakcie zawarta została klauzula, na mocy której Bayern ma możliwość wykupienia go za 120 mln euro.

Co za bomba! Zobacz fenomenalną bramkę Philippe Coutinho w meczu z Werderem:

Coutinho jednak nie zostanie w Bayernie?

Bawarczycy są zadowoleni z formy prezentowanej przez Coutinho, która ostatnio wyraźnie zwyżkuje. Definitywny zakup Brazylijczyka stanął jednak pod dużym znakiem zapytania. Zdaniem niemieckich mediów istnieją dwie poważne przesłanki, które uniemożliwią piłkarzowi pozostanie w Monachium.

Po pierwsze: dziennik Bild informuje, że transfer upadnie z powodu rozbieżności finansowych. Niemcy nie planują wydawać na Coutinho tak ogromnej kwoty, co spowoduje, że Barcelona zaoferuje go innemu klubowi. Bayern maksymalnie na transfer może przeznaczyć 80-100 mln - tak sugeruje Bild. Jest jeszcze po drugie, bo dziennik donosi, że Bayern planuje w lecie kupno Kaia Havertza z Bayernu Leverkusen albo Leroy'a Sane z Manchesteru City.