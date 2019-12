Robert Lewandowski przerwał serię trzech meczów bez gola - w sobotnim spotkaniu z Werderem Brema zdobył dwie bramki, a Bayern Monachium rozbił gości aż 6:1. W obecnym sezonie Bundesligi Lewandowski trafiał do siatki już 18 razy.

REKLAMA

Bayern Monachium - Werder Brema 6:1. Gole Roberta Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Dwie bramki w meczu z Werderem sprawiły, że Polak został trzecim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi (220 goli dla 2 klubów - Borussii Dortmund oraz Bayernu). Trzecie miejsce polski napastnik zajmuje ex aequo z Juppem Heynckesem i do drugiego Klausa Fischera traci obecnie 48 bramek.

Robert Lewandowski dogonił Juppa Heynckesa. Polak trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii Bundesligi

Kapitan reprezentacji zdążył już skomentować swój ligowy wyczyn. "Dogonienie, a później przeskoczenie legendy to zawsze wielki zaszczyt. To osiągnięcie bardzo mnie cieszy. Niestety, ale kiedyś musiałem to zrobić. Myślę, że Jupp również się cieszy" - stwierdził Lewandowski, cytowany przez "Bild".

"Z trenerem Heynckesem świetnie się rozumiemy. Pracowaliśmy razem w Bayernie przez 8 czy 9 miesięcy" - dodał 31-latek. Heynckes prowadził Lewandowskiego w sezonie 2017-2018. Wcześniej - gdy Polak bronił jeszcze barw Borussii Dortmund - 74-latek wywalczył z bawarskim klubem potrójną koronę (mistrzostwo kraju, DFB Pokal oraz puchar Ligi Mistrzów). Heynckes zdobył wspomniane 220 bramek jako piłkarz Borussii Moenchengladbach oraz Hannoveru 96 (lata 1965-78).

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE