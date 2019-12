Mistrzowie Niemiec mają w tym sezonie problem z ustabilizowaniem formy na wysokim poziomie. Potrafią wygrać z Borussią Dortmund i Fortuną Duesseldorf po 4:0, kolejne dwa mecze przegrać 1:2 z Bayerem i Borussią Moenchengladbach, a następnie zdeklasować Werder Brema 6:1. Przez tak liczne wpadki zajmują w Bundeslidze dopiero czwarte miejsce. To sprzyja powstawaniu informacji, kto mógłby wzmocnić Bayern, by w kolejnym sezonie wszystko wróciło do normy.

Aouara chcą najlepsze kluby na świecie

„Die Tageszeitung” podaje, że monachijczycy interesują się Houssemem Aouarem z Olympique Lyon. Francuz ma 21 lat, jest środkowym pomocnikiem i w tym sezonie strzelił już trzy gole oraz zaliczył cztery asysty. Działacze Lyonu wiedzą, że młodzieżowego reprezentanta Francji widziałyby u siebie takie kluby jak Real Madryt, Manchester City, PSG, Juventus i Bayern, więc mieli ustalić, że nie puszczą go za mniej niż 80 milionów euro. Dla Bayernu taki wydatek oznaczałby wyrównanie rekordu transferowego z poprzedniego okienka, gdy za taką kwotę do Monachium przeszedł inny Francuz - Lucas Hernandez.