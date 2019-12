Lewandowski odskoczył Messiemu w sobotę: Bayern wygrał z Werderem aż 6:1, a Polak strzelił dwa gole. Barcelona natomiast zremisowała z Realem Sociedad 2:2 po golach Antoine’a Griezmanna i Luisa Suareza, więc przewaga Polaka wzrosła do czterech goli. Lewandowski rozegrał w tym roku dwa mecze mniej niż Messi – 54 wobec 56.

Robert Lewandowski vs Lionel Messi. Kto zostanie najlepszym strzelcem roku? Polak faworytem

Dotychczas było jak ze Złotą Piłką: najlepszym strzelcem roku zostawał albo Messi, albo Ronaldo. Wyjątkowy był tylko 2017 rok, gdy obu prześcignął Harry Kane, zdobywając aż 56 bramek. W tym roku to Lewandowski jest faworytem do zwycięstwa. Co więcej, prawdopodobnie pod względem liczby zdobytych bramek będzie to jego najlepszy rok w karierze, bo już w meczu z Werderem wyrównał wynik z 2017 (53 gole). Teraz pozostają mu jeszcze dwa mecze – z Freiburgiem 18 grudnia i 21 z Wolfsburgiem.

Terminarz sprzyja Lewandowskiemu, bo nie dość, że Messi w środę zagra na Camp Nou z Realem Madryt, a trzy dni później z Deportivo Alaves, to jeszcze Freiburg i Wolfsburg należą do jego ulubionych rywali. Łącznie w 31 meczach przeciwko nim zdobył aż 35 bramek.

Gole strzelone Werderowi mogą okazać się decydujące!

Argentyńczyk jest najskuteczniejszym piłkarzem w historii El Clasico, przeciwko Alaves też regularnie trafiał do siatki, ale mimo to, mecz z Realem Madryt wydaje się nie sprzyjać strzeleckiej gonitwie za Polakiem. Trzeci w klasyfikacji Kylian Mbappe już dawno odpadł z tego wyścigu. Ma 39 goli.

Lewandowski po raz pierwszy w historii może zostać najlepszym strzelcem roku. Dotychczas najwyżej był na trzeci miejscu. Trzykrotnie: w 2015 – za Ronaldo i Messim, w 2017– na równi z Cristiano Ronaldo za Kanem i Messim i w 2018 – za Messim i Ronaldo.