Była czwarta minuta doliczonego czasu gry pierwszej połowy spotkania Bayernu Monachium z Werderem Brema. Philippe Coutinho zagrał w pole karne do Roberta Lewandowskiego. Polak przyjął piłkę i mocnym strzałem lewą nogą pokonał Jiriego Pavlenkę. Bramkarz gości był co prawda bliski obrony, ale piłka odbiła się od jego ręki w tak niefortunny sposób, że i tak trafiła do bramki.

Robert Lewandowski uchronił się przed fatalną serią

Bramka strzelona Werderowi uchroniła Lewandowskiego przed czarną serią czterech meczów bez gola w Bundeslidze. Takiej w karierze Polak dotychczas nie miał, choć tym razem było do niej blisko. W trzech poprzednich starciach ligowych - z Borussią Moenchengladbach (1:2), Bayerem Leverkusen (1:2) i Fortuną Duesseldorf (4:0) - ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Udało mu się to jednak zrobić w spotkaniu z Werderem, choć pierwsze okazje 31-latek zmarnował.