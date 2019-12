Robert Lewandowski strzelił w tym sezonie już 16 bramek w zaledwie 11 meczach Bundesligi, ale w kolejnych trzech meczach Polak się zaciął i nie jest w stanie trafić do bramek rywali. Portal Fussbal.News postanowił więc rozebrać na czynniki pierwsze Lewandowskiego dokonania w tym sezonie. Dziennikarze doszli do zaskakującej tezy, że Lewandowski ma spory problem z wykorzystywaniem sytuacji podbramkowych.

Mimo 16 bramek w tym sezonie Fussbal.News doliczył się już 11 niewykorzystanych szans Lewandowskiego w Bundeslidze. To najwyższa wartość w całej lidze. Podobnie było przed rokiem, gdy w całym sezonie zmarnował w sumie 32 okazje na gole, a i tak został królem strzelców niemieckiej Bundesligi.

Lewandowski w czołówce marnujących okazje w Europie

Jeśli jednak porównamy zmarnowane okazje Lewandowskiego z podobnymi statystykami zawodników z pięciu najlepszych lig w Europie to okaże się, że Lewandowski wcale nie radzi sobie najlepiej.

Zdecydowanie najwięcej niewykorzystanych sytuacji na gola ma w tym momencie zawodnik z Premier League - Chris Wood z Burnley (13), a tyle samo zmarnowanych "setek" co Lewandowski ma Sadio Mane z Liverpoolu. Po 16 meczach w La Lidze najwięcej niewykorzystanych szans ma Alvaro Morata z Atletico Morata i Luuk de Jong z Sewilli (obaj również po 11).

Co ciekawe, Leo Messi w tym sezonie nie wykorzystał zaledwie trzech dobrych okazji na gola, a na swoim koncie ma już 12 bramek. To niezwykła wartość nawet jak na tego zawodnika, bo w poprzednim sezonie wykorzystywał 56 procent swoich szans.

Lewandowski w centrum uwagi

Nie ma co się dziwić, że Lewandowski nie wykorzystuje tak dużo sytuacji podbramkowych, bo gra Bayernu jest skoncentrowana właśnie na tym środkowym napastniku. Wiadomo jednak, że gdyby Lewandowski był bardziej skuteczny, to mógłby zyskać na tym także Bayern, który ma serię dwóch przegranych meczów. Ale jeśli popatrzymy na sytuację z przegranych spotkań z Bayerem Leverkusen i Borussią Moenchengladbach to Lewandowski po prostu powinien w nich strzelić kolejne gole, a nie wykorzystał kilku niemal idealnych okazji. Tutaj można je zobaczyć: