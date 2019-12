Effenberg pie... li jak zawsze. Co ma gra Bayernu wspólnego z zmiennikiem dla Roberta. Chce zmienić Roberta jeśli nie strzeli bramki do 60 minuty czy co? Robert jest niezastąpiony jak na razie a ofensywny pomocnicy muszą też coś strzelić i znacznie efektywniej podawać do szpicy. Poza tym jest problem z obroną jak wiemy. Bayern się podniesie bo ta drużyna to śpiąca bestia.