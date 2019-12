Po losowaniu Euro 2020 w "El Pais" pojawił się artykuł o Robercie Lewandowskim. Hiszpański dziennik skrytykował kapitana reprezentacji Polski. - W przyszłym roku musi udowodnić, że nadal jest ważny również wtedy, gdy w pogodzie nadejdzie ciepło. Od lat imponuje formą w meczach jesiennych, ale gaśnie wiosną - napisano.

Sport.pl przeanalizował bramki zdobywane przez Lewandowskiego od momentu jego wyjazdu do Niemiec w lipcu 2010 roku. Kiedy strzelał najczęściej, a kiedy najrzadziej?

2018/2019

W poprzednim sezonie polski napastnik strzelił w Bundeslidze 22 gole, z czego 10 w rundzie jesiennej, a 12 w rundzie wiosennej. W Pucharze Niemiec trafił siedem razy: raz jesienią, sześć razy wiosną. Do tego na starcie rundzie jesiennej (faktycznie jeszcze w sierpniu 2018) zdobył trzy bramki w meczu o Superpuchar Niemiec. W fazie grupowej Ligi Mistrzów Lewandowski strzelił jesienią ubiegłego roku osiem goli. Wiosną tego roku zagrał w dwóch meczach fazy play-off Champions League. Bayern odpadł w 1/8 po dwumeczu z Liverpoolem, a Polak w obu spotkaniach nie wpisał się na listę strzelców.

Jak wyglądał jego sezon 2018/2019 w reprezentacji? Dwie bramki wiosną w eliminacjach do Euro 2020 (Łotwa i Izrael) to jedyne trafienia Lewandowskiego w tamtym okresie. Jesienią ubiegłego roku zagrał w trzech meczach Ligi Narodów (bez jego goli). Z powodu kontuzji nie wystąpił w meczu LN z Portugalią w Guimaraes. Nie było go także podczas meczu towarzyskiego z Irlandią we wrześniu 2018, a w listopadzie z Czechami nie strzelił gola.

2017/2018

W tamtym sezonie Bundesligi polski napastnik trafił 29 razy, z czego 15 jesienią, a 14 wiosną. Do tego w Pucharze Niemiec miał dwa gole w pierwszej części sezonu i cztery w drugiej. W sierpniowym (runda jesienna) Superpucharze Niemiec strzelił jednego gola. Przeciętne liczby osiągnął w Lidze Mistrzów: trzy gole w sześciu meczach fazy grupowej i dwa w sześciu meczach fazy play-off (oba strzelone w pierwszym spotkaniu 1/8 z Besiktasem Stambuł). Bayern odpadł z LM w półfinale z Realem Madryt.

Jesienią 2017 w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji Lewandowski zdobył pięć bramek. Wiosną 2018 przygotowywaliśmy się do mundialu. W sparingach napastnik Bayernu strzelił cztery gole. Ubiegłoroczne mistrzostwa świata skończył bez gola, a zagrał we wszystkich trzech spotkaniach grupowych.

2016/2017

Bundesliga to 30 goli Lewandowskiego. Po jesieni w lidze niemieckiej miał 12 bramek, a wiosną dołożył jeszcze 18. W Pucharze Niemiec zdobył trzy bramki jesienią i dwie wiosną. Sierpniowy Superpuchar Niemiec skończył bez gola.

Jesienią w Lidze Mistrzów trafił pięć razy w fazie grupowej. W fazie pucharowej miał trzy gole: po jednym w obu meczach 1/8 z Arsenalem Londyn i w ćwierćfinale z Realem Madryt. Bayern został wyeliminowany w 1/4 LM przez "Królewskich".

Jesienią w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji Lewandowski strzelił siedem goli, a wiosną dołożył kolejne cztery. Jesienią nie wystąpił w jedynym wówczas towarzyskim spotkaniu reprezentacji ze Słowenią.

2015/2016

W Bundeslidze jesienią i wiosną miał po 15 goli (razem 30). W Pucharze Niemiec jesienią trafił raz, wiosną dwa razy. Sierpniowy Superpuchar skończył bez bramki. W Lidze Mistrzów miał aż siedem goli w fazie grupowej. Wiosną było jednak dużo gorzej, bo choć Bayern doszedł do półfinału, Lewandowski trafił w fazie pucharowej tylko dwa razy: w 1/8 z Juventusem i w 1/2 z Atletico Madryt. Bayern został wyeliminowany przez zespół Diego Simeone.

Jesienią 2015 reprezentacja kończyła eliminacje do Euro 2016. W tych ostatnich meczach Lewandowski strzelił sześć goli. Potem w listopadzie dołożył jeszcze dwie bramki w towarzyskim spotkaniu z Islandią. Wiosną zagrał w trzech sparingach przed mistrzostwami Europy: z Finlandią, Holandią i Serbią. W żadnym z nich nie wpisał się na listę strzelców. Podczas Euro we Francji wystąpił we wszystkich pięciu meczach, ale trafił tylko raz w ćwierćfinale z Portugalią.

2014/2015

W tamtym sezonie Lewandowski debiutował w barwach Bayernu Monachium. W Bundeslidze strzelił 17 goli. Siedem z nich miał jesienią, dziesięć wiosną. Do tego w Pucharze Niemiec po jednej bramce zdobył w obu rundach. Superpuchar Niemiec rozegrany został jak zwykle w sierpniu, a Lewandowski nie dołożył w nim trafienia. Strzelił za to dla Bayernu dwa gole w fazie grupowej Ligi Mistrzów i cztery wiosną w fazie pucharowej: jednego w 1/8 z Szachtarem Donieck, dwa w 1/4 z FC Porto i jednego w półfinale z Barceloną. Blaugrana wyeliminowała Bayern w 1/2 LM.

Jesienią 2014 Lewandowski grał w eliminacjach do Euro 2016. Strzelił wtedy cztery gole (wszystkie Gibraltarowi). Wystąpił też w listopadowym sparingu ze Szwajcarią, ale nie zdobył w nim bramki. Wiosną 2015 nie zagrał w towarzyskim meczu z Grecją, a w eliminacyjnym spotkaniu do Euro z Gruzją strzelił trzy gole.

2013/2014

To był ostatni sezon Lewandowskiego w Borussii Dortmund. W Bundeslidze strzelił 20 goli (11 jesienią, dziewięć wiosną). W Pucharze Niemiec miał po jednym trafieniu w rundzie jesiennej i wiosennej. Superpuchar Niemiec skończył bez bramki. W Lidze Mistrzów strzelił cztery gole w fazie grupowej, a dwa w fazie pucharowej (oba w 1/8 z Zenitem Sankt-Petersburg). Borussia odpadła z Ligi Mistrzów po ćwierćfinale z Realem Madryt.

Jesienią 2013 Lewandowski zagrał w trzech towarzyskich meczach reprezentacji: z Danią, Słowacją i Irlandią. W żadnym z nich nie strzelił gola. Wiosną 2014 opuścił cztery sparingi kadry i zagrał tylko w czerwcu z Litwą (gol). Jesienią 2013 kończyły się eliminacje do mistrzostw świata w Brazylii. Lewandowski wystąpił z Czarnogórą, Ukrainą i Anglią, a bramkę zdobył w pierwszym z tych spotkań. Nasza drużyna narodowa nie awansowała na mundial 2014.

2012/2013

W Bundeslidze Polak miał 24 gole (10 jesienią, 14 wiosną). W Pucharze Niemiec trafił tylko raz, a miało to miejsce w rundzie jesiennej. W Superpucharze Niemiec także zdobył jedną bramkę. W Lidze Mistrzów strzelił dla Borussii 10 goli (cztery w grupie, aż sześć w fazie play-off). Wiosną w fazie pucharowej LM uzbierał bramki w następujących meczach: jedną w 1/8 z Szachtarem, jedną w 1/4 z Malagą i cztery w 1/2 z Realem Madryt. Borussia dotarła do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrała z Bayernem Monachium.

Jesienią 2012 Lewandowski zagrał w meczach towarzyskich reprezentacji z Estonią i Urugwajem (bez jego bramek). Wiosną 2013 nie trafił także w sparingu z Irlandią. W 2012 roku rozpoczęły się eliminacje do mundialu 2014. Siedem lat temu Lewandowski nie strzelił gola w jesiennych meczach eliminacyjnych z Ukrainą, Czarnogórą, Mołdawią i Anglią. Na wiosnę kolejnego roku trafił za to dwa razy w spotkaniu eliminacyjnym z San Marino.

2011/2012

W Bundeslidze nasz napastnik strzelił 22 gole (12 jesienią, 10 wiosną). Do tego dołożył w Pucharze Niemiec siedem trafień (cztery jesienią, trzy wiosną). W Superpucharze Niemiec nie wpisał się na listę strzelców, a w Lidze Mistrzów miał tylko jedną bramkę w fazie grupowej. Borussia nie wyszła z grupy LM.

Jesienią 2011 reprezentacja Polski przygotowywała się do Euro 2012. Lewandowski trafił w sparingach z Niemcami, Koreą Południową i Białorusią. Tuż przed Euro w czerwcu 2012 strzelił jeszcze gola Andorze. Na mistrzostwach Europy Polacy odpadli po trzech meczach, a Lewandowski zdobył bramkę w spotkaniu otwarcia z Grecją.

2010/2011

Był to pierwszy sezon Lewandowskiego w Borussii Dortmund. W lidze niemieckiej Polak strzelił osiem goli (pięć jesienią, trzy wiosną). W Pucharze Niemiec bez bramki, w Lidze Europy z jedną bramką (Karpaty Lwów). Borussia odpadła po fazie grupowej LE.

Jesienią 2010 Lewandowski trafił w meczach towarzyskich reprezentacji Polski z Wybrzeżem Kości Słoniowej (dwa razy) i Australią (raz). Wiosną 2011 strzelił gola w sparingu kadry z Norwegią.

W Lidze Mistrzów i reprezentacji Lewandowski częściej strzela jesienią

Z powyższej analizy wynika, że Lewandowski nie ma problemów z formą strzelecką w Bundeslidze w drugiej części sezonu. Jesienią i wiosną trafia w Niemczech podobnie często, a w sezonie 2016/2017 zdobył w drugiej rundzie nawet więcej bramek niż w pierwszej (18 do 12). Mniej goli strzela Lewandowski wiosną w Lidze Mistrzów (wyjątek to sezon 2012/2013, gdy w fazie play-off LM strzelił sześć goli).

Nie licząc tego sezonu, jesienią Lewandowski zdobył 34 bramki w meczach grupowych Ligi Mistrzów, a wiosną 19 w meczach pucharowych. Od momentu wyjazdu do Niemiec trafił dla reprezentacji 31 razy w rundzie jesiennej i 20 razy w rundzie wiosennej. Najbardziej przykre były dla niego występy na Euro 2016 i mundialu 2018, a oba turnieje odbywały się latem. We Francji zdobył tylko jedną bramkę, a mistrzostwa świata w Rosji skończył bez gola.

"El Pais" ma więc częściowo rację, że Lewandowski strzela mniej, gdy w pogodzie robi się cieplej. Dotyczy to głównie Ligi Mistrzów i drużyny narodowej (szczególnie wielkie turnieje). Zasada ta nie działa w Bundeslidze i Pucharze Niemiec, gdzie forma strzelecka Polaka jest przez cały sezon stabilna i wysoka.