gregorecny godzinę temu Oceniono 8 razy 2

Lewandowski nie strzelił już trzeci raz z rzędu w Bundeslidze. Nawet gdyby strzelał to nie zasługuje na wysokie miejsca w plebiscytach z prostego powodu - Bundesliga jest za mało spektakularna na takie wyróżnienia. Dlatego żaden klasowy klub nie chciał go kupić za wielkie pieniądze, stąd Bayern go nie puścił za grosze.



